Böse Kollision mit Stadtbahn: Autofahrer in totalem Wrack eingeklemmt

Stuttgart - Am Nikolaustag ist eine Stadtbahn in Stuttgart entgleist. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Von dem Auto blieb nicht mehr viel übrig. © SDMG / Pusch

Infolge eines Zusammenstoßes zwischen Autofahrer und Tram eilte gegen 15.35 Uhr ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Schmidener Straße im Stadtteil Bad Cannstatt.

Der Autofahrer wurde im Zuge des Unfalls mit seinem Wagen zwischen der Stadtbahn und einem Mast eingeklemmt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Mit großer Mühe konnte der Mann aus dem verbeulten Innenraum des Wracks geborgen werden. Schwer verletzt wurde er ins Krankenhaus transportiert.

Die Stadtbahn war derweil entgleist und musste mithilfe schweren Geräts zurück auf die Gleise gehievt werden.

Über Nottreppen wurden über 100 Fahrgäste aus der Bahn evakuiert. Sie alle blieben glücklicherweise unverletzt. Die Rettungskräfte waren bis 19 Uhr im Einsatz.