Frontalcrash nach medizinischem Notfall: BMW-Fahrer erliegt Verletzungen
Von Manuel Rank, Jonas Reihl
St. Georgen im Schwarzwald (Baden-Württemberg) - Tragischer Unfall im Schwarzwald-Baar-Kreis: Ein BMW-Fahrer (52) ist in St. Georgen mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammengeprallt und kurz darauf ums Leben gekommen.
Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen nach dem Unfall, der sich laut der Polizei am Samstag gegen 12 Uhr im Jörglisbergweg ereignet hatte, in ein Krankenhaus.
Dort sei er wenige Stunden später an seinen Verletzungen gestorben.
Ersten Erkenntnissen zufolge geriet er wegen einer medizinischen Ursache in den Gegenverkehr und prallte gegen das Auto. Die Insassen des entgegenkommenden Wagens blieben unverletzt.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa