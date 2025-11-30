Frontalcrash nach medizinischem Notfall: BMW-Fahrer erliegt Verletzungen

Ein plötzlicher medizinischer Zwischenfall am Steuer hat fatale Folgen: Nach einem Frontalcrash stirbt ein Autofahrer im Krankenhaus.

Von Manuel Rank, Jonas Reihl

St. Georgen im Schwarzwald (Baden-Württemberg) - Tragischer Unfall im Schwarzwald-Baar-Kreis: Ein BMW-Fahrer (52) ist in St. Georgen mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammengeprallt und kurz darauf ums Leben gekommen.

Der BMW-Fahrer wurde nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er wenig später. (Symbolbild)
Der BMW-Fahrer wurde nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er wenig später. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen nach dem Unfall, der sich laut der Polizei am Samstag gegen 12 Uhr im Jörglisbergweg ereignet hatte, in ein Krankenhaus.

Dort sei er wenige Stunden später an seinen Verletzungen gestorben.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet er wegen einer medizinischen Ursache in den Gegenverkehr und prallte gegen das Auto. Die Insassen des entgegenkommenden Wagens blieben unverletzt.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

