Frontalcrash nach medizinischem Notfall: BMW-Fahrer erliegt Verletzungen

St. Georgen im Schwarzwald (Baden-Württemberg) - Tragischer Unfall im Schwarzwald-Baar-Kreis: Ein BMW -Fahrer (52) ist in St. Georgen mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammengeprallt und kurz darauf ums Leben gekommen.

Der BMW-Fahrer wurde nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er wenig später. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen nach dem Unfall, der sich laut der Polizei am Samstag gegen 12 Uhr im Jörglisbergweg ereignet hatte, in ein Krankenhaus.

Dort sei er wenige Stunden später an seinen Verletzungen gestorben.