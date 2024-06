Übler Tunnel-Crash: BMW gerät in Gegenverkehr

Die Bilder vom Unfallort verdeutlichen die Wucht des Aufpralls. © SDMG / Schulz

Der schwere Unfall, der einen beträchtlichen Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro zur Folge hatte, ereignete sich am gestrigen Freitagabend gegen 22.20 Uhr im Heslacher Tunnel im Stuttgarter Süden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 19-Jähriger mit seinem schwarzen BMW in stadteinwärtiger Richtung unterwegs, als er kurz vor dem Tunnelausgang zum Marienplatz die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in die rechte Tunnelwand krachte.

Daraufhin wurde er nach links in den Gegenverkehr abgewiesen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda, der von einem 70-jährigen Mann gelenkt wurde.

Obwohl die Airbags beider Fahrzeuge auslösten, kam bei dem Crash niemand zu Schaden. Sowohl der BMW als auch der Skoda waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und ein Fall für den Abschleppdienst.