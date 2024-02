Vierjähriger will mit Mutter Straße überqueren und wird von Porsche erfasst

Böblingen - Ein vier Jahre altes Kind ist in Böblingen von einem Porsche angefahren und schwer verletzt worden.

Der schwarze Porsche Cayenne erfasste den Jungen (4) am Mittwochmorgen. © SDMG / Dettenmeyer

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen gegen 9 Uhr in der Sindelfinger Straße in Böblingen.

Laut Polizeiangaben war der 48-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne auf besagter Strecke unterwegs, als er an einer Ampel im Bereich der Landhausstraße das für ihn geltende Rotlicht vermutlich übersah.

In der Folge erfasste er den Jungen, der gemeinsam mit seiner Mutter die Straße überquerte, als die Fußgängerampel für sie Grün anzeigte.

Der Vierjährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden.