Viel Musik und Kultur: Neues Stadtfest in Stuttgart gestartet!

Stuttgart - Bunt, laut und sozial: Im Stuttgarter Süden ist ein neues Stadtteilfest an den Start gegangen!

Alles in Kürze

Außerdem kann bis 20 Uhr das dritte Heslacher Sommerfest am Jugendhaus Heslach und im Gebrüder-Schmid-Weg besucht werden.

Am Freitag ab 19 Uhr können sich Besucher über moderne Rap- und Pop-Tracks von Musiker "Thary" freuen. Eine Stunde später tritt die Gruppe "Duft" auf, gefolgt von der Soul-Pop-Sängerin "Tabea Booz" um 21 Uhr.

Die Schwerpunkte liegen auf Kultur, Musik , Gastronomie sowie dem Netzwerken, wie der Veranstalter mitteilte. Das brandneue Fest auf dem Erwin-Schoettle-Platz in Heslach läuft seit Donnerstag (26. Juni) und endet am Sonntag (29. Juni).

Neben einem Mitmachtheater für Kinder am Morgen (9.30 Uhr) und einer Lesung des Autors Niko Mahle um 12 Uhr, werden auch am Sonntag wieder mehrere Musik-Acts erwartet. Auf der Open Stage (13 Uhr) wird es zudem die ein oder andere Überraschung geben.

Mit der Swing-Gruppe "Linda Kyei Swing Combo" werden ab 16 Uhr andere Musikgeschmäcker abgedeckt. Im Anschluss heizt "DJ AfroPunk" die Tanzfläche ein. Später begeistert Sänger "Benjakob" mit Musik, "die direkt ins Herz geht". Ab 20.30 Uhr geht die Band "Bewegung tut gut" unter dem Motto "Spontaner Jazz-Funk mit Tanzgarantie" an den Start.

Die Musikerin "Leirum" startet am Samstag bereits ab 13 Uhr mit musikalischen Klängen aus den Richtungen Deep House, Techno, Elektro, Indie Dance und Psytrance.

Die Kulturevents kommen beim Schoettle-Fest am Wochenende nicht zu kurz. Am Samstagmittag kann ein Blick hinter die Kulissen der Matthäuskirche gewonnen werden. Außerdem wird zu einer Podiumsdiskussion (17 Uhr) zum Thema Mitbestimmung in Stuttgart-Süd eingeladen.

Am Sonntag, dem "Tag der Initiativen und Vereine", werden um 15 Uhr die Stuttgarter Ehrenmünze an drei Personen aus dem Stadtbezirk verliehen.

Die Stolperstein-Initiative lädt gegen 13 Uhr zu einem Rundgang "gegen das Vergessen" ein. Weitere Veranstaltung werden von der Geschichtswerkstatt Stuttgart-Süd (12 Uhr) sowie den Naturfreunden Stuttgart-Heslach (11 Uhr) organisiert.

Musik, Kultur und jede Menge Spaß erwarten Euch auf dem Schoettle-Fest in Stuttgart-Heslach.