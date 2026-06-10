10.06.2026 17:05 "Hiobsbotschaft für Stuttgart": OB Nopper fordert nach S21-Gerüchten Klartext von Bahn-Chefin

Nach Berichten über mögliche weitere Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 verliert Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper endgültig die Geduld.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Nach Berichten über mögliche weitere Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 verliert Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper (65, CDU) endgültig die Geduld. Er fordert von der Deutschen Bahn schonungslose Offenheit, eine Beschleunigung des Projekts sowie sofortige Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger.

Dr. Frank Nopper (65, CDU) forderte nun Klartext von der Deutschen Bahn. © Katharina Kausche/dpa Sollten sich die aktuellen Spekulationen bewahrheiten, sei dies laut Nopper eine "Hiobsbotschaft für Stuttgart und für das Projekt Stuttgart 21". Der Oberbürgermeister sparte dabei nicht mit deutlicher Kritik an den Verantwortlichen: "Die Idee von Stuttgart 21 bleibt großartig – die Ausführung entwickelt sich offenbar zu einem Fiasko." Der Rathauschef erklärte, er habe bereits bei einer der vergangenen Sitzungen des S21-Lenkungskreises angekündigt, im Falle weiterer Verzögerungen nicht nur ungeduldig, sondern auch "ungemütlich" zu werden. Diesen Worten ließ er nun Taten folgen. "Frau Palla muss Tabula rasa machen. Sie muss mit schonungsloser Offenheit darstellen", machte Nopper klar. Stuttgart Grauer Korpus, bunter Deckel: Wieso Stuttgart auf neue Mülltonnen umstellt Zudem müsse geklärt werden, wann eine Inbetriebnahme tatsächlich möglich ist und wo noch Beschleunigungspotenziale liegen.

OB Nopper sorgt sich um Ruf der Stadt

Die Großbaustelle am zukünftigen Hauptbahnhof von Stuttgart hält weiter an. © SWR - Südwestrundfunk/SWR - Südwestrundfunk/obs Da mittlerweile viele Menschen an der Deutschen Bahn und der Umsetzung von deutschen Großprojekten zweifeln würden, müsse der Konzern nun mit ganzer Kraft den Gegenbeweis antreten. Die Bahn stehe in der Pflicht zu verhindern, dass der Name der Landeshauptstadt dauerhaft mit einem "nicht enden wollenden Jahrhundertprojekt" in Verbindung gebracht wird. Neben dem Zeitplan fordert Nopper auch spürbare Verbesserungen im Alltag der Menschen vor Ort. Das betreffe ganz konkret auch die Wegeführung am Stuttgarter Hauptbahnhof, die schnellstmöglich optimiert werden müsse. Stuttgart Auto auf Schienen der Stuttgarter Stadtbahn geschleudert Trotz der Kritik äußerte sich der OB vorsichtig optimistisch bezüglich der personellen Spitze. "Ich habe den Eindruck, dass die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla mit der notwendigen Transparenz und Entschlossenheit ans Werk geht", so Nopper.

Inbetriebnahme könnte sich bis 2031 hinziehen