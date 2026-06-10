Putziger Nachwuchs in Stuttgart: Junge Kletterkünstler erkunden die Wilhelma

Stuttgart - Auf der Gebirgsanlage der Stuttgarter Wilhelma gibt es dreifachen Nachwuchs: Ende Mai und Anfang Juni kamen bei den seltenen Markhoren, auch Schraubenziegen genannt, ein Weibchen und zwei kleine Böcke zur Welt.

Die Kleinen üben bereits fleißig das Klettern am Felsen. © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

"In den ersten Lebenswochen gibt es für die neugierigen Markhor-Jungtiere so viel zu entdecken", erklärt die zuständige Kuratorin Dr. Ulrike Rademacher.

Die aus den Hochgebirgen Zentral- und Südasiens stammenden Wildziegen sind hervorragende Kletterer. Bereits wenige Tage nach der Geburt können die Jungtiere ihren Müttern mühelos durch das anspruchsvolle Gelände folgen. Diese Trittsicherheit dient den Tieren in freier Wildbahn als überlebenswichtiger Schutz vor Fressfeinden.

Aktuell können Besucherinnen und Besucher gut beobachten, wie die drei Jungtiere spielerisch das Klettern trainieren. Namensgebend für die Art sind übrigens die ausgewachsenen Böcke. Sie tragen schraubenförmig gedrehte Hörner, die über einen Meter lang werden können.

Obwohl sich die Bestände in einigen Herkunftsländern durch Schutzmaßnahmen leicht erholt haben, stuft die Weltnaturschutzunion (IUCN) den Markhor weltweit weiterhin als "potenziell gefährdet" ein.