Wie sich der nächste Lufthansa-Streik auf Stuttgart auswirkt

Stuttgart - Die Kabinengewerkschaft UFO hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline für Mittwoch und Donnerstag zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Das hat Folgen für Passagiere am Stuttgarter Flughafen.

Auch Fluggäste in Stuttgart müssen sich auf Ausfälle und Verzögerungen einstellen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Alle vier Flüge am Mittwoch von und nach München sowie vier von fünf Flügen von und nach Frankfurt seien gestrichen worden, teilte eine Sprecherin des Flughafens mit.

Für Donnerstag seien bereits alle Flüge von und nach München und Frankfurt gestrichen worden.

Mit dem Aufruf der Kabinengewerkschaft UFO eskalieren die Streiks des fliegenden Personals. Seit Montag läuft bereits ein zweitägiger Streik der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Gruppe, der ebenfalls für Flugausfälle gesorgt hat - auch in Stuttgart.