Wahnsinn auf der A81: Lkw-Fahrer mit über 3,7 Promille und angezogener Handbremse gestoppt

Engen - Am Sonntagmittag gefährdete ein völlig betrunkener Lastwagenfahrer auf der A81 bei Engen (Landkreis Konstanz) den Verkehr.

Die Polizei führte einen Atemalkoholtest durch. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 13.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Zeugen berichteten von einem Laster, der zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen in Richtung Stuttgart unterwegs war.

Der Lkw fuhr offenbar bereits seit mehreren Kilometern mit angezogener Handbremse über die Autobahn.

Eine Streifenwagenbesatzung machte sich sofort auf die Suche und entdeckte das beschriebene Fahrzeug wenig später auf einem Parkplatz. Die Beamten entdeckten den 44-Jährigen schlafend in seinem Führerhaus.

Der Atemalkoholtest des Mannes legte einen Promillewert von über 3,7 offen.