Smart-Home-Systeme: Sichere Dir die besten Technologien für Dein Zuhause

Über eine sichere Verschlüsselung werden die Daten in einer Cloud mit einem in Deutschland befindlichen Serverstandort gespeichert.

Das Google Nest Hub 2. Generation bietet eine Steuerzentrale in Form eines sieben Zoll großen Displays mit smartem Lautsprecher. So können die verknüpften Geräte entweder per Fingertipp oder mit "Hey Google" per Sprachbefehl verwaltet werden.

Zahlreiche Geräte auch fremder Hersteller sind mit dem Google Nest Hub kompatibel. Um zu sehen, ob jemand vor der Tür steht, ruft man: "Hey Google, zeige mir die Außenkamera" und schon erscheint das Livestreaming der Kamera.

Über das Display lassen sich Videos von Netflix, YouTube, Disney+ ansehen und Musik z. B. über Spotify und Apple Music streamen. Ein weiteres technisches Highlight des Google Nest Hubs ist z. B. der Tageslichtwecker mit "Motion Sense", d. h. eine Handbewegung reicht, um noch etwas weiter zu schlummern.

Darüber hinaus bietet das Display zahlreiche Möglichkeiten, z. B. die Abfrage nach Rezepten beim Kochen oder die Kommunikation mit den Hausbewohnern durch die Vernetzung mit weiteren Google Lautsprechern.

Google Nest Hub 2. Generation kaufen

Du erhältst das Smart-Home-System für etwa 98 Euro.