Gassitasche: Super Taschen für Leckerlis und Co.

Mit einer guten Gassitasche macht das Spazierengehen mit Deinem Vierbeiner doppelt so viel Freude. Praktische Gassitaschen zum Umhängen zeigt Dir TAG24.

Von Judith Wagner

Beim Gassigehen mit dem Fellfreund dürfen Leckerlis nicht fehlen. Diese werden idealerweise in einer Gassitasche untergebracht. Welche Gassitaschen zum An- und Umhängen und am besten sind, zeigt Dir TAG24.

Krümel von Leckerlis in der Handtasche können echt nervig sein. Abhilfe verschafft da eine perfekte Gassitasche für Dich und Deinen Vierbeiner. © 123rf/phuttharak ANZEIGE - Eine gute Tasche ist zum Spazierengehen mit dem Vierbeiner wichtig. Dort lassen sich Leckerlis und Hundespielzeug, aber auch der Haustürschlüssel bestens verstauen. Gassitaschen gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. In größeren Gassitaschen zum Umhängen lassen sich neben Leckerlis auch andere Dinge wie z. B. eine Trinkflasche oder eine Kühlmatte verstauen, kleinere Leckerlitaschen können einfach in die Jackentasche gesteckt werden, was z. B. beim Joggen praktisch ist. Im Folgenden zeigt Dir TAG24 verschiedene Modelle, die super geeignet zum Gassigehen sind.

TAG24 Life - Erotische Shoppingtipps Erotische Literatur: 4 Tipps für lustvolle Bücher Weitere tolle Produkte für Vierbeiner gibt's übrigens in den Haustier-Shoppingtipps.

gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Gassitaschen: 5 der besten Modelle

Leckerlis für Hunde sind auch für unterwegs hilfreich, da man auf dem Spaziergang viele kleine Trainingseinheiten einbauen kann und sollte. Auch ein Kotbeutel und Ähnliches sollte beim Gassigehen dabei sein.

Ob in einer Gassitasche zum Umhängen oder in einer kleinen Leckerlitasche verstaut - die praktischen Modelle gefallen allen Fellfreunden.

Hinweis: Die Preise dienen zur Orientierung und können im Shop Schwankungen unterliegen.

1. Leckerlitasche fürs Hundetraining von Ruffwear Treat Trader™

Die Gassitasche von Ruffwear Treat Trader™ wird an einem verstellbaren Gurt um die Hüfte getragen und kann dank des Magnetverschlusses leicht mit einer Hand bedient werden. Sie hat wasserabweisendes Außenmaterial, weiches Innenfutter, ist wasserdicht und leicht per Handwäsche zu reinigen. An dem kleinen Karabinerhaken kann z. B. ein Schlüssel oder ein Clicker befestigt werden. Leckerlitasche von Ruffwear Treat Trader™ kaufen Die Gassitasche kostet etwa 55 Euro.

Die Gassitasche von Ruffwear Treat Trader™ trägt man lässig um die Hüfte. © Fressnapf.de

2. Gassitasche in Pink von AniOne

Der Snackbeutel in Pink von AniOne ist perfekt für das Hundetraining geeignet. Über die Zugschnur wird der Beutel einfach geöffnet oder geschlossen. Den Karabinerhaken kann man z. B. an der Gürtelschlaufe befestigen. Der Snackbeutel hat ein Maß von 15 Zentimetern Länge, zwölf Zentimetern Breite und sechs Zentimetern Tiefe. Snackbeutel pink von AniOne kaufen Du erhältst den Snackbeutel für knapp zehn Euro.

Eine Gassitaschi wie der Snackbeutel von AniOne in Pin, ist der perfekte Begleiter für den Spaziergang mit dem Hund. © Fressnapf.de

3. Leckerlitasche zum Umhängen AniOne

Ein schönes Modell ist auch die Gassitasche zum Umhängen in Blassgrün von AniOne. Sie hat einen dekorativen, verstellbaren Schultergurt. Mit einem Maß von 22 Zentimeter Länge, 14 Zentimeter Breite und 6 Zentimeter Tiefe bietet die Gassitasche ausreichend Platz um darin Leckerlis und andere Dinge wie Handy und Schlüssel zu verstauen. An der Seite befindet sich ein Fach für den Kotbeutel. Dank des wasserabweisenden Materials ist die Gassitasche leicht zu reinigen. Gassitasche blassgrün von AniOne kaufen Preislich liegt die Gassitasche bei rund 30 Euro.

Die blassgrüne Gassitasche zum Umhängen von AniOne hat einen dekorativen Schultergurt und praktische Seitenfächer. © Fressnapf.de

4. Jogging-Gassitasche und Leine von FIT+FUN

Zum Joggen und anderen sportlichen Aktivitäten mit dem Vierbeiner ist der Jogginggürtel mit Leine von Fit+Fun der perfekte Begleiter. An dem verstellbaren Gürtel befindet sich eine kleine Leckerlitasche, in den Seitenfächern finden auch Handy und Schlüssel Platz. Die Leine wird an einem Karabinerhaken befestigt und verfügt über einen Expander, der die Gelenke schonen soll. Diese Anti-Schock-Technik wurde dafür konzipiert, dass die Leine beim Stehenbleiben weder am Hund noch am Mensch reißt. Jogginggürtel + Leine von FIT+FUN kaufen Der Jogginggürtel kostet circa 25 Euro.

5. Joggen mit Hund: Laufgürtel von AniOne

Alternativ bietet sich das Modell von AniOne zum Laufen an. Musikliebhaber werden diese Gassitasche zu schätzen wissen, denn sie hat eine extra Kopfhöreröffnung. Der Laufgürtel ist aus strapazierfähigen Materialien gefertigt und hochwertig verarbeitet. Zudem bietet er ausreichend Stauraum für alle Utensilien, die man als Hundebesitzer beim Laufen braucht. Laufgürtel von AniOne kaufen Der Laufgürtel liegt bei rund 38 Euro. Tipps zum Ausdauersport mit Hund gibt es übrigens im Beitrag: "Joggen mit Hund: Die besten Tipps für den gesunden Ausdauersport".

Besonders praktisch am Laufgürtel von AniOne ist die Kopfhörer-Öffnung. Zudem ist die Gassitasche aus hochwertigen Materialien gefertigt. © Fressnapf.de

Die richtige Gassitasche? Extra Tipp für alte und kleine Hunde

Damit auch alte und kleine Hunde längere Spaziergänge mitmachen können, bietet MORE die kuschelige Transporttasche "Monet" an. Sie kann mit bis zu fünf Kilogramm belastet werden und hat eine Abmessung von circa 46 Zentimetern Länge, 20 Zentimetern Breite und 26 Zentimetern Tiefe. Über die integrierte Kurzleine kann sich der Hund in der Tasche sicher bewegen, ohne dabei herauszufallen. Seitlich befindet sich eine separate Tasche, die man als Kotbeuteltasche oder als Leckerlitasche nutzen kann. Transporttasche "Monet" von MORE kaufen Die Transporttasche kostet etwa 55 Euro. Weitere Shoppingtipps zum Thema: 10 praktische Hundetragetaschen für kleine Hunde.

Die Hundetransporttasche von AniOne bietet kleinen und alten Hunden bei langen Spaziergängen einen sicheren Unterschlupf. Für Kotbeutel oder als Leckerlitasche dient ein separates Täschchen. © Fressnapf.de

Fazit: Eine gute Gassitasche sollte man bei jedem Spaziergang mitnehmen