Kuschelweiche Winter-Bettwäsche mit Weihnachtsmotiven

Jedes Jahr zu Weihnachten wird das ganze Haus feierlich dekoriert - da darf es auch im Schlafzimmer an passender Winter-Bettwäsche nicht fehlen. Die schönste Bettwäsche mit Weihnachtsmotiven findet man hier.

Es gibt sie in verschiedenen Materialien wie Baumwolle und Satin.

Im Winter macht man es sich gern zu Hause so richtig gemütlich. Das klappt wunderbar mit der folgenden Bettwäsche.

Sie ist in zwei Größen erhältlich.

Wer den skandinavischen Stil liebt, der wird von dieser Winter-Bettwäsche mit Elchmotiv begeistert sein. Auch Schneeflocken und Herzen zieren das winterliche Design in Rot-Weiß.

Diese Winter-Bettwäsche zeigt ein minimalistisches Design mit Tannenbäumen in Creme. Passend zu dem natürlichen Farbton besteht auch diese Bettwäsche zu 100 Prozent aus Baumwolle.

Auch in dieser eleganten Winter-Bettwäsche lässt es sich angenehm schlummern. Das Sternen-Design erscheint in Lila, ist aber auch in Grau erhältlich.

Winter-Bettwäsche elegant mit Sternen

Preis: ab etwa 27 Euro (im Doppelpack rund 47 Euro)