5 tolle Vogelfutterhäuser für Garten und Balkon

Mit einem Vogelfutterhaus hilft man Vögeln durch den Winter. © Unsplash/Joshua J. Cotten

ANZEIGE - Von November bis Ende Februar kann es sinnvoll sein, Garten- und Wildvögel zu füttern, denn das Nahrungsangebot ist begrenzt oder unter hohem Schnee versteckt. Gerade im Spätwinter kann daher einiges an den Futterstationen los sein.

Neben der Optik ist vor allem wichtig, dass das Futter im Vogelfutterhaus trocken untergebracht ist.

Ein Futtersilo ist dabei am hygienischsten, da die Vögel beim Fressen weniger Kontakt mit dem Futterhaus-Boden und somit dem Kot haben. So können sich Krankheitserregern nicht so schnell verbreiten. Und auch das Futter selbst wird in ihm nicht schlecht, da es immer nachrutscht.

Herkömmliche Vogelfutterhäuser sollten daher möglichst regelmäßig gereinigt und bestenfalls nicht mit viel mehr Futter, als am Tag benötigt wird, befüllt werden.

Mit einem der folgenden fünf Vogelfutterhäuschen kannst Du Deinen gefiederten Gästen im Winter eine Freude bereiten.

