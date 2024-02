Apple bricht Projekt ab, das eigentlich geheim bleiben sollte

San Francisco - Seit fast zehn Jahren arbeitete eine Arbeitsgruppe bei Apple an einem geheimen Projekt: ein selbstfahrendes Elektroauto. Jetzt wurde es gecancelt.

Seit Mai 2023 wurden die Autos getestet. © Andrej Sokolow/dpa

In einem internen Meeting teilte Apple seinen Mitarbeitern am 27. Februar überraschend mit, dass das Projekt nicht weiter umgesetzt wird. Ein anonymer Mitarbeiter gab die Informationen an den Finanzdienst Bloomberg weiter.

Es kommt selten vor, dass das Unternehmen solch ein großes Vorhaben aufgibt.

Dafür gebe es verschiedene Gründe, wie Bloomberg berichtet. Es fehle an einer richtigen Strategie, es würde ständig neue Projektchefs geben und die autonome Fahrtechnologie sei schwierig zu entwickeln. Zudem stehe der E-Auto-Markt still, aufgrund fehlender Infrastruktur.

Apple veröffentlichte das Projekt nie. Laut der New York Times sei es aber das schlecht behüteste Geheimnis im Sillicon Valley. Es wurden immer wieder Fahrzeuge mit autonomer Fahrtechnologie auf den Straßen San Franciscos getestet.

Auch Apples CEO, Tim Cook (63), erwähnte bereits in der Öffentlichkeit, dass das amerikanische Unternehmen in die Auto-Branche einsteigen will.