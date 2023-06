Apple-Event WWDC23 im Liveticker: Neue Brille soll "nie dagewesene Erfahrungen" sein

Apple nennt es "Spatial Experience" - räumliche Erfahrung. Die Brille soll fast alles können, was ein iPhone auch kann, aber in 3D. Apps "schweben" im Raum vor dem User. Eine Tastatur wird bei Bedarf eingeblendet.

Es wird spannend! Tim Cook hält seine Präsentation. Er kündigt "One more Thing" an.

Game-Entwickler-Legende Hideo Kojima ("Metal Gear Solid") wird eingeblendet: Er will seine Spiele schon bald auf den Mac bringen und verspricht nie dagewesene Grafik. Und er kündigt sogleich sein Meisterwerk "Death Stranding" an. Das Spiel soll bald im App-Store erhältlich sein.

Es geht los, pünktlich um 19 Uhr am Apple Campus in Cupertino. Tim Cook begrüßt die Zuschauer per Einspieler und kündigt Großes an. Doch zunächst geht es um die neuen Macs.