Frau findet Chat-Verlauf mit Prostituierter - Ehebrecher verklagt Apple!

London - Eigentlich wähnte sich ein untreuer Mann in Sicherheit, schließlich habe er seinen Chat-Verlauf mit einer Prostituierten ja gelöscht. Weil seine Frau die Nachrichten dennoch wiedergefunden habe, verklagt er nun den Apple-Konzern!

Über Jahre hinweg schrieb der Mann bei "iMessage" mit einer Prostituierten. (Symbolbild) © Andrea Warnecke

Der Geschäftsmann aus Großbritannien habe über den Apple-eigenen Nachrichtendienst "iMessage" mit seiner Rotlicht-Affäre geschrieben, heißt es in einem Bericht von "The Times" am Donnerstag.

Er habe sich auch mit ihr persönlich getroffen, und es sei zum feuchtfröhlichen Techtelmechtel gekommen. All das wolle er auch gar nicht abstreiten.

Vielmehr störe ihn, dass seine damalige Ehefrau die ausgetauschten Nachrichten mit der Bordsteinschwalbe auf einem "iMac" auch nach einer angeblichen "Löschung" wiederfinden hätte können.

Als seine Ex davon Wind bekommen habe, habe sie - verständlicherweise - die Scheidung eingereicht. Dem Betrüger gingen im Verfahren zudem gut fünf Millionen Pfund flöten. Doppelt bitter.