Macht Apple kurzen Prozess? Dieses Smartphone fliegt aus dem Programm

Cupertino - Wenn Apple am heutigen Dienstagabend seine neuen iPhones vorstellt, könnte ein bestimmtes Modell abermals fehlen. Damit würde das Ende der Produktreihe besiegelt.

Am heutigen Dienstag stellt Apple neue Handys vor. Ein bestimmtes Modell gibt es dann aber vermutlich nicht mehr. © Unsplash/Dennis Cortés

Wer die Präsentation der neuen Smartphones im vergangenen Jahr verfolgt hatte, dürfte bereits bemerkt haben, dass es kein kleines Handy (Bildschirmdiagonale bis 5,42 Zoll/13,76 cm) mehr gab.

Das iPhone Mini wurde zuletzt in der 13er-Reihe angeboten. In den Jahren zuvor war es in jeder Serie erhältlich.

Doch im vergangenen Jahr cancelte Apple das Modell. Dass es in diesem Jahr ein Comeback gibt, scheint Insidern zufolge unwahrscheinlich.

Das Unternehmen begründete das Weglassen in 2022 mit einem Update des iPhone SE, welches anfangs dieselben Maße wie die Minis hatte und zuletzt nur minimal größer wurde. Doch selbst das soll in der nächsten Generation erneut wachsen, sind sich die Apple-Experten laut Techbook sicher.

Wer ein kleines iPhone besitzen will, sollte deshalb schnell überlegen, sich noch eins zu sichern. Hintergrund ist, dass die Produktion demnächst eingestellt wird und dann auch die Verfügbarkeit von generalüberholten Geräten (sogenannte Refurbished-Smartphones) nur noch eingeschränkt sein wird.