"Fast unmöglich, neues Auto zu kaufen" - Kleinwagen-Preise explodieren! Anschaffungskosten fast verdoppelt

Deutschland - Kleines Geld für einen kleinen Wagen ? Höchstens, wenn es ein Gebrauchter ist! Eine neue Studie des ADAC zeigt auf, wie krass die Kosten für eine Neuwagenanschaffung in den vergangenen zehn Jahren explodiert sind. Inzwischen kostet ein Verbrenner-Kleinwagen rund 73 Prozent mehr als 2014.

Günstige Basismodelle würde es heute kaum noch geben, zudem sorgte auch die Inflation für die Kostenexplosion. Die Gehaltsentwicklung kann da allerdings nicht mithalten. Das heißt: Auch in Relation zum Einkommen sind Autos inzwischen deutlich teurer.

E-Kleinwagen sind aktuell sogar noch deutlich teurer als Verbrenner. (Symbolfoto) © dpa | Sven Hoppe

Laut ADAC standen 2014 noch 80 Kleinwagen mit Verbrennungsmotor zur Auswahl - zehn Jahre später sind es "nur" noch 55. Mit Blick auf die Umwelt sicher eine positive Entwicklung - jedoch fordert der Automobil-Club, dass die E-Alternativen deutlich billiger werden müssen.

Denn ein elektrischer Kleinwagen kostet im Schnitt sogar 29.457 Euro, also rund 7000 Euro mehr als die Verbrenner-Modelle! Anders als bei letzteren sanken die Kosten für die Neuanschaffung eines E-Autos zuletzt aber ein wenig (2023 durchschnittlich 32.155 Euro), was zum Großteil an der Preissenkung nach dem Wegfall der Förderprämie liegen dürfte.

Der laut ADAC-Autokosten-Check günstige Kleinwagen auf dem Markt ist aktuell übrigens der Dacia Sandero TCe 100 Essential. Im Autogasbetrieb beläuft sich der Grundpreis auf 13.150 Euro - also immer noch knapp über dem Durchschnitt von 2014 ...