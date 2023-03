Diebe klauen sechs Super-Sportwagen in nur 40 Sekunden aus Autohaus!

Somerset (USA) - In den USA haben Diebe sechs Supersportwagen gestohlen! Die Aktion dauerte nur rund 40 Sekunden, sagte der Manager des betroffenen Autohauses im Bundesstaat Kentucky.

Sechs solcher Dodge Challenger Hellcats wurden in weniger als einer Minute aus dem Ausstellungsraum eines Autohauses in Kentucky gestohlen. © 123rf.com/edaldridge

Eine Aufnahme einer Überwachungskamera, die den Diebstahl von drei der sechs Autos aus dem Ausstellungsraum des Autohauses zeigte, ging jetzt viral.

In dem Clip sind drei Personen zu sehen, die die Nummernschilder an den Dodge Challenger Hellcats wechselten und anschließend die Wagen in weniger als einer Minute aus dem Bild fuhren.

Adam Bryant, der Manager des Autohauses, sagte, er glaube, dass mindestens sieben Personen für den Überfall am 28. Februar verantwortlich seien, bei dem die sechs Sportcoupés im Wert von je 95.000 Dollar (rund 89.000 Euro) geklaut wurden.

"Sie kamen durch die hintere Garagentür herein und wussten, wie unser Sicherheitssystem funktionierte", zitiert der Business Insider Bryant. Er erklärte weiter: "Sobald sie den Alarm ausgelöst hatten, dauerte es 60 Sekunden, bis das Warnsignal ertönte. Sie waren aber schon 20 Sekunden weg, bevor das Signal losging."



Die Polizei sei nach etwa drei Minuten am Tatort gewesen.