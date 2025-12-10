 1.484

E10 erreicht Jahrestief: Spritpreise in Deutschland deutlich gesunken

Tanken wird in Deutschland derzeit immer günstiger. E10 ist auf dem niedrigsten Stand seit November 2024.

Von Christof Rührmair

München - Die Spritpreise sind deutlich gesunken. Superbenzin der Sorte E10 hat sogar einen Jahrestiefststand erreicht, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht.

Laut dem ADAC sind die Spritpreise in Deutschland deutlich gesunken. (Symbolfoto)  © Sebastian Kahnert/dpa

Demnach kostete ein Liter E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 1,647 Euro. Das waren 2,4 Cent weniger als vor einer Woche und es ist der niedrigste Preis seit November 2024.

Diesel gab mit 3,6 Cent pro Liter sogar noch etwas stärker nach. Der aktuelle Preis von 1,592 Euro wurde im laufenden Jahr allerdings schon unterboten, zuletzt im Oktober.

Der Rückgang war nach Ansicht des ADAC seit einigen Wochen überfällig. Im Vergleich zum Ölpreis sei der Preis für E10 damit nun angemessen.

Bei Diesel sei die "seit Monaten herrschende Überteuerung" aber nur bedingt ausgeglichen. Das lasse sich unter anderem am weiterhin ungewöhnlich niedrigen Preisabstand der beiden Kraftstoffsorten von 5,5 Cent sehen.

Noch mehr als durch den aktuellen Preisrückgang können Autofahrer sparen, wenn sie möglichst abends und nicht am Morgen tanken. Bei der letzten Untersuchung des ADAC hatten die Experten einen durchschnittlichen Unterschied von deutlich über zehn Cent pro Liter zwischen Tageshoch und Tagestief festgestellt.

