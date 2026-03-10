Tanken wird zum Luxus: E10 über 2 Euro, Diesel zieht noch stärker an

München - Tanken wird immer teurer. Am Montag kostete nun auch Superbenzin der Sorte E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt mehr als 2 Euro pro Liter , wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Damit war die günstigste gängige Benzinsorte so teuer wie seit Mai 2022 nicht mehr.

Auch E10 knackte die 2-Euro-Marke. © Frank Hammerschmidt/dpa

Auch Diesel verteuerte sich am Montag deutlich, und die morgendlichen Preise des Dienstags verheißen nichts Gutes für die Autofahrer in Deutschland.

Mit einem Tagesdurchschnittspreis von 2,028 Euro pro Liter verteuerte sich E10 von Sonntag auf Montag um weitere 4,4 Cent. Damit ist der Kraftstoff inzwischen 25 Cent teurer als vor Kriegsbeginn.

Diesel stieg auf 2,171 Euro pro Liter. Das waren 5,4 Cent mehr als am Sonntag und 42,5 Cent mehr als vor Kriegsbeginn.

Am Dienstagmorgen um 7.15 Uhr - in normalen Zeiten ist Sprit dann im Tagesverlauf am teuersten - kostete ein Liter E10 im bundesweiten Schnitt 2,095 Euro, ein Liter Diesel 2,237 Euro.

Beides war deutlich teurer als am Montag zur selben Zeit.