Erstmals seit Kriegsbeginn: Sprit im Tagesvergleich billiger!

Deutschland - Zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Krieges ist Sprit im Tagesvergleich wieder billiger geworden. Superbenzin der Sorte E10 und Diesel waren im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Mittwochs um 3,4 beziehungsweise 5,4 Cent billiger als am Dienstag, wie der ADAC mitteilte.

Sprit ist erstmals seit Kriegsbeginn im Tagesvergleich billiger. © Marcus Brandt/dpa

Mit 2,011 Euro pro Liter war E10 allerdings immer noch gut 23 Cent teurer als am Tag vor Kriegsausbruch. Bei Diesel waren es mit 2,134 Euro pro Liter am Mittwoch sogar knapp 39 Cent mehr als vor Beginn der Angriffe.

Ein zentraler Treiber des Preisanstiegs der letzten Zeit waren die Rohölpreise, die in den vergangenen eineinhalb Wochen kräftig zugelegt hatten. Hintergrund ist, dass der Krieg die Straße von Hormus betrifft, durch die große Mengen an Rohöl aber auch Flüssiggas transportiert werden.

Diesel reagiert zudem typischerweise stärker auf Krisen, unter anderem weil angesichts des hohen Verbrauchs unter anderem durch Lkw sehr viel mehr von diesem Kraftstoff nach Deutschland importiert werden muss und er neben dem Verkehrssektor auch andernorts eingesetzt wird, teilweise um Gas zu ersetzen.

Das war bereits vor vier Jahren zu Beginn des Ukraine-Krieges zu beobachten.