Elektroauto während der Fahrt laden? Auf der A6 geht das

Nürnberg - Der Bund testet auf der A6 in Bayern das Laden von Elektroautos während der Fahrt auf der Autobahn.

Alles in Kürze

In den Asphalt der A6 sind Spulensysteme zur kontaktlosen Energieübertragung in Fahrzeuge während der Fahrt eingelassen. © Daniel Vogl/dpa

Die Autobahn GmbH und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gaben den Startschuss für das Forschungsprojekt auf der einen Kilometer langen Teststrecke zwischen den Ausfahrten Amberg-Sulzbach und Amberg-West.

Die Ladespulen sind unter der Fahrbahn verborgen, über spezielle Empfänger wird der Strom induktiv -also kabellos - auf die Batterie übertragen. Entwickelt wurde das E-Auto-Ladesystem nicht von einer deutschen Firma, sondern vom israelischen Unternehmen Electreon.

Electreon-Ladestrecken sind in etlichen Ländern geplant oder bereits in Betrieb, unter anderem in Israel, den USA, Frankreich, Italien und China.

Auch in Deutschland gab es bereits eine - wesentlich kürzere - Electreon-Teststrecke, aber nicht auf einer Autobahn, sondern beim baden-württembergischen Stromversorger EnBW in Karlsruhe.