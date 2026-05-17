Entspannung an der Zapfsäule? Diesel wieder billiger als E10

München - Diesel ist zum ersten Mal seit Anfang März wieder billiger als die günstigste gängige Benzinsorte E10.

An Tankstellen kostet Diesel wieder weniger als E10. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Samstags kostete ein Liter Diesel 1,990 Euro, ein Liter E10 aber 1,994 Euro, wie der ADAC mitteilt.

Der deutliche Rückgang der Preise dürfte vor allem der Energiesteuersenkung zu verdanken sein. So soll die zuletzt enorme Preissteigerung bei Benzin und Diesel seit Beginn des Irankriegs abgemildert werden.

Inzwischen kommt der Tankrabatt größtenteils bei den Autofahrern an, so die Experten. Seit dem 1. Mai wurde die Energiesteuer um circa 14 Cent gesenkt.

Beim Preisabstand von Diesel und E10 hat der Rabatt jedoch keinen direkten Einfluss. Diesel gilt beim Preis als krisensensibler als Benzin, unter anderem weil Deutschland teilweise auf Importe angewiesen ist.