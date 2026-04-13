Blitzermarathon in Bayern: Hier müssen Autofahrer besonders wachsam sein

München - In Bayern und auch deutschlandweit hat am Montag der Blitzermarathon begonnen. Gerade am Mittwoch kommt es dabei verstärkt zu Kontrollen. Der Innenminister hat verraten, wo überall geblitzt werden wird.

Von Montag bis Sonntag wird in Deutschland vermehrt geblitzt. © NEWS5 / Lars Haubner

Für Raser kann es am kommenden Mittwoch (15. April) teuer werden: Mit 24-Stunden-Kontrollen will die Polizei so den Temposündern auf die Schliche kommen.

An diesem Tag wird flächendeckend und mit besonders hoher Kontrolldichte gemessen – sowohl auf Autobahnen und Bundesstraßen als auch innerorts.

Zum Wochenstart kündigen viele Bundesländer verstärkte Kontrollen an: Teils wird mehrere Tage durchgehend geblitzt, teils liegt der Fokus auf dem Aktionstag. Mancherorts wurden sogar Messstellen vorab veröffentlicht, um Autofahrer zu sensibilisieren.

Ob in Coburg oder München, im Bayerischen Wald, in Augsburg oder im Berchtesgadener Land: In ganz Bayern sind am Mittwoch rund 1570 Messstellen geplant – auf Autobahnen, Bundes-, Land- und Kreisstraßen sowie innerorts.

Im Fokus stehen vor allem unfallträchtige Strecken sowie besonders sensible Bereiche – etwa vor Schulen, Altenheimen, Krankenhäusern oder an Baustellen.

Ein Vorteil für Autofahrer in Bayern: Das Innenministerium veröffentlicht die Blitzerstandorte vorab online. Eine Übersicht samt interaktiver Karte zum Blitzmarathon 2026 ist auf der Webseite abrufbar.