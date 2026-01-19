Neues Kennzeichen für München: So funktioniert "MU"

Die Autokennzeichen in der bayerischen Hauptstadt werden knapp. Nun führt München neben M und MUC noch ein drittes Kennzeichen ein.

Von Paulina Sternsdorf

München - Die Autokennzeichen in der bayerischen Landeshauptstadt werden knapp. Neben M führte München daher bereits seit 2023 MUC ein. Jetzt soll es ab dem 19. Januar noch eine dritte Auswahl geben - MU für Münchner Umland.



"MU "steht für Münchner Umland. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber Laut dem Landratsamt soll MU "eine weitere, identitätsstiftende Option zur Fahrzeugzulassung" sein, so berichtet die "AZ". Das neue Kennzeichen ist keine Pflicht, sondern lediglich ein freiwilliges Angebot für Neuzulassungen. Wer bereits mit einem "M"-Kennzeichen unterwegs ist, kann zwar auf "MU" wechseln, muss dafür sein Fahrzeug jedoch kurz außer Betrieb setzen und anschließend neu zulassen. Auto E10 erreicht Jahrestief: Spritpreise in Deutschland deutlich gesunken Klingt aufwendig, ist es aber nicht: Laut Landratsamt laufen beide Schritte in einem einzigen Termin ab. Autofahrer können ihr Fahrzeug dabei ohne Unterbrechung weiternutzen.

Das neue Kennzeichen "MU" kommt gut bei den Bürgern an

Ab Montag (19. Januar) können Wunschkennzeichen online gesichert werden - für 12,80 Euro und bis zu 60 Tage. Wer das Kennzeichen direkt bei der Zulassung vor Ort beantragt, zahlt 10,20 Euro. Besonders kurze Kombinationen mit nur drei Zeichen (zum Beispiel ein Buchstabe und zwei Zahlen) werden ausschließlich am Tag der Zulassung direkt vor Ort vergeben. Das neue Kennzeichen kommt laut Landratsamt München gut an. "Neben der Sicherstellung der Handlungsfähigkeit wird besonders geschätzt, dass mit MU für unsere Kunden völlig neue Kombinationen möglich werden", heißt es. Viele Autofahrer wünschen sich persönliche Kennzeichen mit Initialen oder Geburtsdaten.

Fast jeder Münchner besitzt ein eigenes Auto. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Doch warum braucht München so viele Kennzeichen?