Neues Kennzeichen für München: So funktioniert "MU"
München - Die Autokennzeichen in der bayerischen Landeshauptstadt werden knapp. Neben M führte München daher bereits seit 2023 MUC ein. Jetzt soll es ab dem 19. Januar noch eine dritte Auswahl geben - MU für Münchner Umland.
Laut dem Landratsamt soll MU "eine weitere, identitätsstiftende Option zur Fahrzeugzulassung" sein, so berichtet die "AZ".
Das neue Kennzeichen ist keine Pflicht, sondern lediglich ein freiwilliges Angebot für Neuzulassungen.
Wer bereits mit einem "M"-Kennzeichen unterwegs ist, kann zwar auf "MU" wechseln, muss dafür sein Fahrzeug jedoch kurz außer Betrieb setzen und anschließend neu zulassen.
Klingt aufwendig, ist es aber nicht: Laut Landratsamt laufen beide Schritte in einem einzigen Termin ab. Autofahrer können ihr Fahrzeug dabei ohne Unterbrechung weiternutzen.
Das neue Kennzeichen "MU" kommt gut bei den Bürgern an
Ab Montag (19. Januar) können Wunschkennzeichen online gesichert werden - für 12,80 Euro und bis zu 60 Tage. Wer das Kennzeichen direkt bei der Zulassung vor Ort beantragt, zahlt 10,20 Euro.
Besonders kurze Kombinationen mit nur drei Zeichen (zum Beispiel ein Buchstabe und zwei Zahlen) werden ausschließlich am Tag der Zulassung direkt vor Ort vergeben.
Das neue Kennzeichen kommt laut Landratsamt München gut an. "Neben der Sicherstellung der Handlungsfähigkeit wird besonders geschätzt, dass mit MU für unsere Kunden völlig neue Kombinationen möglich werden", heißt es. Viele Autofahrer wünschen sich persönliche Kennzeichen mit Initialen oder Geburtsdaten.
Doch warum braucht München so viele Kennzeichen?
In der Region München gibt es deutlich mehr Fahrzeuge: In der Stadt kommen auf 1000 Einwohner 598 Autos, im Landkreis sogar 835. Berlin liegt bei 395, Hamburg bei 500.
Außerdem brauchen E-Autos mehr Kombinationen, da sie sich freiwillig mit einem "E" für Vorteile wie kostenloses Parken kennzeichnen können. Mit dem dreibuchstabigen MUC geht das nicht. Stattdessen müssen Elektrofahrer auf das "M" zurückgreifen - oder jetzt auf das neue "MU".
Titelfoto: IMAGO / Wolfgang Maria Weber