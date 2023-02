Mercedes zeigt Konzept-G-Klasse und spricht von "Kunst": Doch der "Mondo G" bleibt grotesk!

Stuttgart/London - Wer soll das denn fahren? In Kooperation mit dem italienischen Fashion-Label Moncler kreierte Mercedes-Benz eine neue - zugegebenermaßen merkwürdige - G-Klasse. Das Auto soll an eine Daunenjacke erinnern und kommt mit einem Reißverschluss daher. Ist die G-Klasse zur Geschmacklos-Klasse verkommen?

Als Basis für den Mondo diente augenscheinlich eine G-Klasse der ersten Generation mit kurzem Radstand. Nach dem Umbau zur neuartigen Skulptur kommt die G-Klasse nun mit wuchtigen Mond-Auto-Ballonreifen daher und ist so breit wie zwei Twingos, knapp 3,40 Meter.

Auf den geschundenen Geländewagen obendrauf gepackt: Eine Art silberne Daunen-Jacke, mit eben jenem überdimensionierten Reißverschluss, an dessen Ende das Logo des italienischen Luxus-Fashionlabels Moncler baumelt. Es sei, so erklärt es Mercedes, "ein sichtbarer Hinweis auf die Vielseitigkeit und Variabilität beider Produkte, Fahrzeug und Jacke".

Doch durch den Aufbau ist der Mondo jetzt 2,80 Meter hoch und dürfte wohl einiges an "Vielseitigkeit" eingebüßt haben - wenn er denn fahren könnte. Zum Vergleich: Um die zwei Meter Durchfahrtshöhe sind bei den meisten Tiefgaragen gängig.

Aber die G-Klasse musste noch mehr leiden. Abgerundet wird der Mondo, nämlich mit künstlichem Rost auf dem ansonsten schwarz-matten Lack. Sie nennen es "Patina", es soll ein "visueller Kontrapunkt" zum "luxuriösen Anspruch" sein.

"Projekt Mondo G" wurde am gestrigen Dienstag zur London Fashion Week einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Mit Projekten wie diesen will sich Mercedes-Benz als Player in der Modewelt bekannt machen.