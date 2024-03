Neue Diesel-Kraftstoffe in den Startlöchern: Was ist B10, XTL und HVO 100?

Berlin - An den deutschen Tankstellen tut sich was! Nicht nur, dass immer mehr Elektroladesäulen aufstellen, auch an den konventionellen Zapfsäulen soll es bald moderner werden. Denn im Frühjahr gehen mit Diesel B10 und XTL zwei neue Kraftstoffe an den Start. Doch was bedeuten diese beliebig scheinenden Abkürzungen und Buchstaben eigentlich und wer darf sie tanken?