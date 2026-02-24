Sommerreifen im Test: Drei Modelle überzeugen besonders, aber es gibt große Unterschiede

München - Kalte Frühlingstage, plötzliche Regenschauer oder brütende Sommerhitze: Sommerreifen müssen echte Alleskönner sein. Doch der aktuelle Test des ADAC zeigt, dass nicht jeder Reifen diese Disziplinen souverän meistert.

Im ADAC Sommerreifentest wurden alle Kandidaten auf dem Handlingkurs an die Belastungsgrenze gebracht. © ADAC/Marc Wittkowski

Getestet wurde die Dimension 225/50 R17 – eine gängige Größe für Mittelklassefahrzeuge. Bewertet wurden Fahrverhalten, Bremsperformance auf trockener und auf nasser Fahrbahn sowie Umweltkriterien wie Laufleistung und Kraftstoffverbrauch.

Ganz vorne fährt der Continental PremiumContact 7 mit einem Gesamturteil von 1,9. Besonders bei der Fahrsicherheit setzt er Maßstäbe. Sowohl auf trockener als auch auf nasser Strecke kratzt er beim Bremstest nur knapp an einer sehr guten Bewertung vorbei.

Dahinter folgen der Pirelli Cinturato C3 (2,2) und der Goodyear EfficientGrip Performance 2 (2,3). Letzterer punktet zusätzlich mit beeindruckender Laufleistung: Prognostizierte 57.800 Kilometer.

Auf Platz vier landet der Firestone Roadhawk 2 (2,6). Seine Fahrleistungen sind solide, doch die Umweltbilanz (3,0) verhindert eine bessere Gesamtwertung.