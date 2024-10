Panne auf der Autobahn? Diese Tipps könnten Leben retten!

Kassel - Man stelle sich vor: Mitten auf der Autobahn streikt der Wagen plötzlich und schon bald geht nichts mehr. Wie man sich im Falle einer Panne richtig verhält, mag besonders in solch einer Stresssituation nicht jedem direkt bewusst sein. TAG24 verrät Euch, wie Ihr richtig und vor allem sicher vorgeht.

Bei Dunkelheit sollte zudem das Standlicht angeschaltet werden, während der Motor zu jeder Zeit schnellstmöglich abgestellt werden sollte. Für alle Insassen des Fahrzeuges gilt dann sofort die Warnwesten anzuziehen. Diese in ausreichender Stückzahl mitzuführen, ist übrigens gesetzlich vorgeschrieben.

Ebenfalls wichtig: Steht das Auto final, sollten die Räder laut ADAC Hessen-Thüringen unbedingt nach rechts ausgerichtet werden. So kann im schlimmsten Falle eines Auffahrunfalls der Pannenwagen nicht auf die Fahrbahn geschleudert werden.

Sollte das Handy mal streiken. Entlang der Autobahn finden sich in regelmäßigen Abständen sogenannte Notrufsäulen. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

Allzu lange solltet Ihr und Eure Mitfahrer aber nicht an Ort und Stelle verweilen: Zügig einen sicheren Warteplatz suchen, am besten hinter der Leitplanke. Wenn während der Fahrt Ladung oder Fahrzeugteile auf der Autobahn verloren gegangen sein sollten, keinesfalls eigenständig einsammeln, sondern sofort die Polizei alarmieren.

Was viele sicherlich früher erwartet hätten, kommt in der Tat fast zum Schluss: Das Aufstellen des Warndreiecks. Dabei sollte zudem der Kofferraum geöffnet bleiben, da dieser zusätzlich optisch warnend auf andere Autofahrer wirkt.

Ist das geschafft, können per Handy oder an den Autobahnen stehenden Notrufsäulen die Pannenhilfe alarmiert werden.

Hilfreich für die Retter in der Not sind unter anderem die Automarke, das Modell sowie die Farbe. Außerdem sind das Kennzeichen, der Unfallort und die Fahrtrichtung, in der Ihr unterwegs war eine essenzielle Hilfe.

Und auch wenn es zum Abschluss erneut banal klingen mag: Ist die Panne erstmal ausgesessen und die Fahrt geht auf irgendeinem Wege weiter, sollte das aufgestellte Warndreieck auch wieder eingepackt und mitgenommen werden.