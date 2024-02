Parken bald schon bis zu siebenmal teurer! Deutsche Stadt zieht Gebühren heftig an

Wer bisher sein Auto am Straßenrand in einer Bewohnerparkzone abstellte, zahlte 30,70 Euro im Jahr. Das wird jetzt deutlich mehr. © dpa/Sebastian Gollnow

Jährlich 30,70 Euro kostete ein Bewohnerparkausweis in Koblenz (Rheinland-Pfalz) bisher. Ab 1. März ändert sich das drastisch.

In Zukunft kostet der Dauer-Parkschein für die Zone, in der die Wohnung des Fahrers liegt, mindestens 100 Euro. Die Stadt berechnet den Satz dabei nach der konkreten Größe des Fahrzeugs.

Der Grundbetrag in Höhe von 23,40 Euro (45 Cent für 52 Wochen) wird dabei mit der Länge sowie Breite des Autos multipliziert. "Maßgeblich hierfür sind die im Fahrzeugschein eingetragenen Werte", so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Spoiler, Fahrradträger, Außenspiegel und Ähnliches werden also nicht mitberechnet.

Und die Stadt rechnet vor: Für einen Smart fortwo werden künftig 104,87 Euro fällig, für einen 7er VW Golf 179,12 Euro und für einen VW Tiguan 196,23 Euro. Im letzteren Beispiel entspricht das mehr als einer Versechsfachung der Gebühr.

Da der Tiguan nur ein Kompakt-SUV ist, dürfte es auch einige Verkehrsteilnehmer geben, die nochmals tiefer in die Tasche greifen müssen, weil ihr Vehikel noch größer als das Beispiel ist.