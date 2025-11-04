Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Versicherung, Reparatur und Wäsche werden teurer

Wiesbaden - Von der Versicherung bis hin zu Wäsche und Reparatur: Autofahrer müssen für den Unterhalt ihres Fahrzeugs deutlich tiefer in die Tasche greifen. Kfz-Versicherungen kosteten im September fast elf Prozent mehr als im Vorjahresmonat, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Auto -Reparaturen verteuerten sich zudem binnen Jahresfrist um 5,5 Prozent.

Sauberes Auto oder lieber mehr Bares im Geldbeutel? Eine schwierige Entscheidung. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Auch die weitere Pflege rund ums Fahrzeug wird kostspieliger: Die Preise für die Inspektion erhöhten sich um 4,8 Prozent und die für Autowäschen um 3,6 Prozent.

Damit stiegen die Kosten schneller als die allgemeine Inflation, die im selben Zeitraum bei 2,4 Prozent lag.

Versicherern machen seit Langem starke Kostensteigerungen für Autoreparaturen und Ersatzteile zu schaffen. Sie haben daher in den vergangenen Jahren deutlich die Preise erhöht.

So waren Kfz-Versicherungen 2024 nach Angaben der Statistiker fast die Hälfte (43,6 Prozent) teurer als im Jahr 2020.