Crashtest nicht bestanden! Cybertruck von Tesla kracht in berühmtes Hotel-Schild

Los Angeles (USA) - Der Cybertruck von Tesla soll bekanntlich ein echtes "Biest" auf der Straße sein. Am Wochenende musste das Auto einem Crashtest standhalten und scheiterte an einer prominenten Adresse.

Ob hier der Unfallfahrer auf dem Bild zu sehen ist, ist unklar. Allerdings scheint der Mann ziemlich geschockt. © Screenshot/X/@jackdidthatt

Die Polizei von Beverly Hills wurde am Sonntag kurz vor Mitternacht zum weltbekannten Sunset Boulevard in Los Angeles gerufen. Wie die New York Post berichtete, sei den Beamten der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gemeldet worden.

Wie sich herausstellen sollte, ereignete sich der Unfall direkt am Beverly Hills Hotel, bekannt für Luxus und seine fünf Sterne.

Dort hatte ein Fahrer seinen Tesla-Cybertruck festgefahren und zuvor das ikonische Hotelschild über den Haufen gebrettert.

Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt. Allerdings wurde alles versucht, um den Crash zu vertuschen.