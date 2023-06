Komplett zerstört! Tesla verbrennt auf der Autobahn

Nowe Marzy (Polen) - Auf der polnischen Autobahn 1 hat am Mittwoch ein Elektroauto von Tesla Feuer gefangen. Die Feuerwehr musste den Brand mehrere Stunden lang löschen. Viel blieb von dem Wagen nicht übrig.

Das Tesla-Elektroauto brannte vollständig aus. © Screenshot Facebook/OSP KSRG Wielkie Stwolno

Der Vorfall auf der A1 ereignete sich in der Nähe von Nowe Marzy in Richtung Gdańsk (Deutsch: Danzig). Die kleine Gemeinde in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern befindet sich rund 50 Kilometer nördlich von Toruń.

Auf ihrer Facebook-Seite teilte die Polizei von Wielkie Stwolno am Donnerstag Fotos vom dramatischen Unfall. Dem Eintrag zufolge ging der Notruf nach 21 Uhr ein.

Neben der Polizei seien Einsatzkräfte der Landesfeuerwehr, der Militärfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort gewesen, um die Flammen zu löschen, was bis 1 Uhr morgens dauerte.

Auf den veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, dass das Auto völlig zerstört wurde.

Nach Angaben der Feuerwehr war die Fahrbahn in Richtung Danzig zunächst komplett gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet.

Doch wie kam es zu dem Unglück?