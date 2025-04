28.04.2025 15:00 12 Autos in Tesla-Zentrum in Brand: Polizei prüft Verdacht

Mitten in der Nacht stehen auf einem Teslagelände mehrere Autos in Flammen. Die Polizei ermittelt auch in Richtung Brandstiftung.

Von Marcel Gnauck Holzgerlingen - Ein Dutzend Autos sind im Tesla-Auslieferungszentrum in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr rückte am Montagmorgen an. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Der Schaden durch den Brand auf dem Hof betrage rund eine halbe Million Euro, teilte die Polizei mit. Gemeldet wurde der Brand am frühen Morgen durch einen Anwohner. Die Ermittler können eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. In der Vergangenheit wurde Tesla immer wieder Ziel von Brandanschlägen und Farbattacken. Zuletzt wurde die Niederlassung des Autoherstellers in Freiburg von Aktivisten mit Farbe beschmiert. Auch in Berlin wurden im März vier Teslas mutmaßlich angezündet. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa In den vergangenen Monaten wurde die Kritik an der politischen Rolle und den Ansichten von Tesla-Chef Elon Musk (53) immer lauter. Musk gilt als enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump (78). Zuletzt hatte der Tesla-Chef angekündigt, seine Arbeit für das amerikanische Staatsoberhaupt reduzieren zu wollen.

Titelfoto: Bildmontage: Philipp von Ditfurth/dpa, Christophe Gateau/dpa