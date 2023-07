Tesla-Ausbau in Brandenburg hat Konsequenzen für US-Autobauer

Grünheide (Oder-Spree) - Tesla will sein Werk in Brandenburg weiter ausbauen, doch das geht nicht ohne die Einhaltung neuer Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen für den US-Autobauer .

Bei Tesla sollen durch den Ausbau des Werks in Grünheide zukünftig eine Million Autos pro Jahr vom Band rollen. © Patrick Pleul/dpa

Die Pläne für den Ausbau der Gigafactory in Grünheide führten dazu, dass der Betrieb nach der Störfallverordnung von der unteren Klasse in die obere Klasse eingestuft werde, hieß es im Unternehmen.

Das schließe einen umfangreichen Sicherheitsbericht ein. Künftig seien weitere Meldepflichten nötig und die Ausstattung der Werksfeuerwehr müsse ein höheres Niveau haben.

Tesla will sein bisher einziges E-Auto-Werk in Europa ausbauen. Das Ziel ist eine Verdoppelung der Produktionskapazität von zunächst angepeilten 500.000 Autos auf eine Million Autos im Jahr. Dazu stellt das Unternehmen Anträge in drei Teilen auf eine umweltrechtliche Genehmigung beim Land Brandenburg.

Am morgigen Dienstag informiert Tesla bei einer Veranstaltung in Grünheide darüber. Der Antrag soll ab Mittwoch einschließlich der Stellungnahmen von Behörden öffentlich ausliegen und im Internet zu lesen sein. Bis 18. September können dann Einwände gegen das Vorhaben erhoben werden.