Vergleichsportal: Nachfrage nach Mietwagen steigt wegen des Bahnstreiks massiv

Die Nachfrage nach Mietwaden steigt laut Vergleichsportal Check24 wegen des Bahnstreiks massiv.

Im bundesweiten Durchschnitt wurden über das Vergleichsportal Check24 zu Wochenbeginn 368 Prozent mehr Mietwagen gebucht als in der Vorwoche, wie dieses am Dienstag mitteilte. Auch die Preisentwicklung zeigte demnach stark nach oben.

Besonders dick war das Buchungsplus in der Hauptstadt Berlin: Hier schnellten die Buchungen laut Check24 um 770 Prozent in die Höhe. Die Preise stiegen deutschlandweit um durchschnittlich 62 Prozent an. Besonders teuer wurde es bereits zum Wochenstart in Frankfurt am Main, wo das Vergleichsportal mit 169 Prozent den größten Preisanstieg registrierte.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hatte am Montag neue Streiks angekündigt, nachdem sie sich mit der Deutschen Bahn (DB) nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen konnte.

Knackpunkt der Verhandlungen ist weiterhin vor allem die Forderung der GDL, die Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden ab 2028 bei vollem Lohnausgleich abzusenken.