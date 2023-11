Völlig verkeimter VW Golf mit Spritzen, Unrat und Müll entdeckt: So sieht das Auto jetzt aus

Craig zu Wales-Online : "Ich hatte schon ein paar üble Fahrzeuge. Ich hatte welche in denen tote Tiere lagen, ich hatte Autos, in denen Pilze durch den Teppich wuchsen", schildert der Pflegeprofi und fügt an: "Aber ich würde sagen, dass dieser Wagen wahrscheinlich einer der schlimmsten war."

Was Craig Davies (39), der schon seit 11 Jahren als selbständiger Autopfleger in arbeitet, unlängst zu Gesicht bekam, kann man getrost als Albtraum bezeichnen.

Vorab machte der Fahrzeughalter keinerlei Anstalten dem Autopfleger mitzuteilen, was da auf ihn zukommt.

Craig machte sich dennoch an die Arbeit. Zuerst räumte er den Innenraum aus, entsorgte den Müll, legte alles, was irgendwie wichtig aussah in separate Tüten und machte sich an die Details.

"Dann fing ich an, so viel wie möglich aufzusaugen. Ich habe alle Sitze und Teppiche nass gesaugt. Mit der Hand kann man nicht schrubben, man brauchte eine Bürste, die an einer Bohrmaschine befestigt ist, um den Schlamm im Teppich zu entfernen - denn der Dreck hat sich darin festgesetzt", berichtet Craig. "Da war überall Schlamm!"

Normalerweise braucht der Profi für eine komplette Innenraumreinigung (ohne Extras) rund zwei Stunden. In diesem Fall dauerte es alles ein wenig länger: "Ich habe keine Pause gemacht, um etwas zu essen oder so - es waren sieben Stunden ohne Pause. Um ehrlich zu sein, wollte ich einfach nur nach Hause gehen und ein Bier trinken.