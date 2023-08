Kurios: Darum kehrte Polizei-Käfer nach 52 Jahren in seine Heimat zurück

Trier - Nach über 50 Jahren ist ein VW Käfer Cabrio, das in den Diensten der Trierer Polizei gestanden hat, in seine "Heimat" zurückgekehrt - wenn auch nur zu Besuch.

Behördenleiterin Anja Rakowski (l.) ließ sich vom Besitzer des Polizei-Käfers Peter Pouwels die Geschichte hinter dem Fahrzeug erläutern. © Polizeipräsidium Trier

Ein Sprecher der Polizei Trier schilderte am heutigen Dienstag die ungewöhnliche Geschichte.

So hatte sich im August 2022 ein niederländischer Kollege mit einem privaten Anliegen an das Polizeipräsidium Trier gewandt.

Ein Freund des Polizisten aus den Niederlanden hatte vor 13 Jahren ein altes VW Käfer Cabrio gekauft und restauriert.

Beim Blick in die Originalpapiere des Oldtimers war dem Freund aufgefallen, dass das Auto von seiner Erstzulassung am 31. Dezember 1959 bis ins Jahr 1971 auf die Trierer Polizei zugelassen war. In dieser Zeit trug der Käfer das Kennzeichen TR-3020.

Jetzt hoffte der stolze Autobesitzer auf weitere Informationen zu dem Wagen. Und tatsächlich wurden die deutschen Polizisten fündig: In einem Bildband über Dienstfahrzeuge fanden sie ein Foto aus dem Jahr 1966.