Volkswagen schwächelt: "Kein Chinese würde heute ein E-Auto von VW kaufen"

Chinesische Konkurrenten wie etwa der Autobauer BYD machen VW zunehmend zu schaffen. © Christof STACHE/AFP

Das Neuwagen-Geschäft des traditionsreichen Autobauers schwächelt weiter. Verpasst Volkswagen allmählich den Anschluss an die Konkurrenz?

Gegenüber der WirtschaftsWoche sagte Wenpo Lee mit deutlichen Worten: "Kein Chinese würde heute ein E-Auto von VW kaufen - BYD ist zu weit vorn."

Wenpo Lee war der erste chinesische Ingenieur bei dem deutschen Autobauer in Wolfsburg. Er war maßgeblich an den ersten China-Geschäften von VW in den 80er-Jahren beteiligt.

Lee betonte, dass VW den entscheidenden Wendepunkt in der Elektromobilität verpasst habe. VW würde insgesamt zu viel Zeit vertrödeln.

"Deutsche sehen Autos als Transportmittel. Inzwischen muss ein Auto aber viel mehr leisten, es muss ein Smartphone auf Rädern sein", so der Ingenieur.