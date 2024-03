VW denkt erneut über Ende der Produktion in Dresden nach

Dresden - Bereits im vergangenen September ging das Gerücht um, VW wolle die Produktion in der Gläsernen Manufaktur einstellen . Nun denkt die Führungsetage des Wolfsburger Autokonzerns tatsächlich offen darüber nach, sich nach knapp 22 Jahren Produktion aus Dresden zurückzuziehen.

Grund sind die niedrige Nachfrage nach E-Autos. An der technischen Entwicklung und Auslieferung in der Johannstadt wollen die Niedersachsen aber festhalten.

Das gilt zumindest für den Bau des Elektromodells ID.3. "Eine Fahrzeugfertigung ist schwierig darzustellen bei einer solchen Stückzahl und der Logistiksituation mitten in Dresden", erklärte VW-Markenchef Thomas Schäfer (53) am Donnerstag auf der Jahrespressekonferenz der Unternehmensgruppe.

Neben der Gläsernen Manufaktur unterhält VW in Sachsen noch ein Fahrzeugwerk in Zwickau und ein Motorenwerk in Chemnitz. © Eric Münch

Dresdner Kommunalpolitiker bedauern das mögliche Aus der Produktion. Kristin Sturm (38, SPD), Stadträtin und Mitglied im Wirtschaftsausschuss: "Diese Nachricht steht exemplarisch für Entwicklung in der Branche."

Sie geht jedoch davon aus, dass der Konzern sozialverträgliche Lösungen findet.

Sturm sieht klare Perspektiven für die Mitarbeiter: "Im technischen Bereich herrscht Fachkräftemangel, viele Unternehmen suchen händeringend Mechatroniker oder Maschinenbauer."

Neben der Gläsernen Manufaktur unterhält VW in Sachsen noch ein Fahrzeugwerk in Zwickau und ein Motorenwerk in Chemnitz.

Dort arbeiten insgesamt rund 13.000 Mitarbeiter.