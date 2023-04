ChatGPT im Visier der Behörden: "Das ist besonders bedenklich"

Derzeit herrscht ein riesiger Hype um intelligente KI-Anwendungen wie den Chatbot ChatGPT. © Richard Drew/AP/dpa

"Heute ist die konstituierende Sitzung der Task Force", sagte Hessens Datenschutzbeauftragter Alexander Roßnagel (72) am Dienstag in Wiesbaden mit Blick auf eine neue Arbeitsgruppe des Europäischen Datenschutzausschusses, die virtuell zusammenkommen sollte.

Die Datenschutzkonferenz von Bund und Bundesländern hat laut Roßnagel noch etliche Fragen an das Start-up OpenAI, das ChatGPT entwickelt hat. Der hessische Rechtswissenschaftler kündigte den Versand eines entsprechenden Schreibens an das US-Unternehmen in diesen Tagen an.

OpenAI habe inzwischen zugesagt, das Mindestalter von Nutzern von 13 auf 18 Jahre hochzusetzen, damit Teenager zum Beispiel nicht womöglich verstörende Antworten des Textcomputers bekämen.

"Aber wie stellen die das Alter fest?", fragte Roßnagel. Welche persönlichen Daten gäben ChatGPT-Nutzer mit ihren Anfragen preis? "Macht OpenAI dann Profile?" Weiter fragte Hessens Datenschutzbeauftragter: "Kooperieren die mit Suchmaschinen?" Der Hype um ChatGPT rechtfertige nicht eine Aufweichung des Datenschutzes.

Schleswig-Holsteins Datenschützerin Marit Hansen (54) hatte kürzlich auf Datenpannen bei dem Textroboter verwiesen. Nutzer hätten die Anfragen fremder Menschen oder auch Unterhaltungen mit ChatGPT sehen können.