"Biped" ist zurück: Neue Puzzle-Jagd als Koop-Spaß! Aber hält das Eure Beziehung aus?

Deutschland - Mit seinem Vorgänger ließ die für Konsolen jüngst erschienene Fortsetzung "Biped 2" die Daumen-Koordination der Controller-User bereits neue Aufgaben bewältigen. Nun dürfen sich die Puzzle-Fans auf neue Herausforderungen freuen.

Leichte Super-Mario-Vibes und ein kleiner Held ohne Arme: Der Puzzle-Plattformer "Biped 2" steht seinem Vorgänger in nichts nach. © Screenshot/META Publishing

Erneut bewegen wir uns – zwischen Kuschel-Feeling und Controller-Frust freudig schwingend – durch die Aufgaben, die unserem kleinen, armlosen Roboter gestellt werden.

Auch im Sequel bewegen wir jedes Bein einzeln mit dem entsprechenden Analog-Stick unserer Steuerung.

Was im zweiten Teil anders ist: der Ausbau Richtung Partyspiel. Merkt Euch das also schon einmal für die Festtage im kommenden Monat.

Solo, zu zweit oder sogar im Vierer-Koop ist – inklusive Crossplay – kein Problem. Auch gegeneinander. Auf einzelnen Plattformen ist auch ein kostenloser "Friend's Pass" integriert. Damit kann man Freunde und Verwandte auch dann mitspielen lassen, wenn diese das Game selbst gar nicht besitzen.

Mit Gleitschirm, rutschigen Böden und Enterhaken kommen auch neue Bewegungselemente in die Geschichte um unsere beiden Helden Aku und Sila.

Wir haben also die besten Voraussetzungen, um gemeinsam viele Stunden guter Unterhaltung zu haben. Richtig? Falsch.