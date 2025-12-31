2026 lockt mit fetten Gaming-Highlights! Auf diese Titel freuen wir uns besonders

Wenn man sich die geplanten Spiele-Releases für 2026 anschaut, kann einem das Wasser im Mund zusammenlaufen!

Von Michi Heymann, Eric Mittmann, Marco Schimpfhauser, Annika Rank, Robert Lilge

Leipzig - Wahnsinn! Wenn man sich die geplanten Spiele-Releases für 2026 anschaut, kann einem das Wasser im Mund zusammenlaufen! Die TAG24-Redaktion hat für Euch schon einmal die Titel zusammengestellt, worauf sie sich am meisten freut.

Michi freut sich auf Saros

Mit "Saros" knüpft Entwickler Housemarque an den Erfolg von "Returnal" an. Da kann doch eigentlich nichts schiefgehen! © Sony Interactive Entertainment/Housemarque 2026 wird krass. "Nioh 3", "Resident Evil Requiem", "Lords of the Fallen 2": alles Spiele, auf die ich mich richtig freue. Doch ein Titel hat ganz klar die Nase vorn: "Saros"! Da ich "Returnal" fast schon anbete, gehört der geistige Nachfolger von Housemarque definitiv ganz hoch auf meine "Möchte ich unbedingt haben"-Liste. Die ersten gezeigten Szenen sehen einfach umwerfend aus. Hauptfigur Arjun muss sich mit verschiedenen Waffen durch vermutlich bockschwere Welten ballern. Tempo wird im Roguelite garantiert wieder eine große Rolle spielen. Gaming Mega-Schock in der Gaming-Welt: "Call of Duty"-Erfinder ist tot Integrieren die Finnen dann auch noch eine dichte Atmosphäre und einen treffenden Soundtrack, ist der Hit-Stempel vermutlich garantiert. Bis März muss ich jetzt noch irgendwie aushalten.

Robert freut sich auf GTA VI (schon wieder)

Die Charaktere Lucia und Jason spielen in GTA VI die Hauptrollen. © Screenshot/YouTube/Rockstar Games Vielleicht ist es ein schlechtes Omen, dass ich an dieser Stelle schon wieder über GTA VI schreibe. Bereits voriges Jahr hatte ich ein mulmiges Gefühl und haute folgende Worte in die Tasten: "Die Gamer hoffen, dass es bei dem angepeilten Release im Herbst des Jahres 2025 bleibt und bis dahin spannende Details über Protagonisten und Inhalte verraten werden." Das Jahr 2025 ist vorbei und wir sind alle etwas schlauer. GTA VI soll nun Ende 2026 erscheinen und ein zweiter Trailer (nach zwei Jahren Wartezeit!) hat uns wenigstens einen ersten Einblick in das Leben der Hauptprotagonisten gegeben. Gaming Diese Games zum Jahresende bereiten uns richtig Freude Und sonst so? Tja, Entwickler Rockstar Games zeigt, was er am besten kann. Nämlich einen Hype aufrechterhalten und kaum etwas verraten. Sollte diesmal der geplante Release bis 19. November eingehalten werden, wird man es an der plötzlichen Informationsflut zum Game merken. Bis dahin bleibt uns wohl nur der Spruch "... vor GTA VI", der noch eine längere Zeit nerven wird. Ich kann ihn schon nicht mehr hören.

Marco freut sich auf "007 First Light"

Wie wurde James Bond eigentlich zu dem Geheimagent, den wir alle kennen? Diese Frage will "007 First Light" beantworten. © IO Interactive Da vermutlich "Goat Simulator 6" noch vor "GTA VI" rauskommen wird, war die Frage für mich schnell geklärt: 007 First Light. Wie wurde Bond zu dem Bond, den wir heute kennen? Oder - eine Variante der Doppel-Null. (James-Bond-Fans kennen ja die Decknamen-These.) Als jemand, der die Filme des widerspenstigen MI6-Agenten schon als Kind neben Papa auf der Couch abfeierte, habe ich große Hoffnungen auf ein absolutes Gaming-Spektakel. Autoklassiker fahren, Tauchen, Boote kapern, mit Fäusten, Schwertern, Pistolen und Laserstrahlen-Uhren die Bösen aus dem Leben ballern - wer kann genau das nicht wollen? Eben. Wenn ich dann noch eiskalt in eine Startmission geworfen werde, bei der ich nach Beenden des actionreichen Levels mit meinem Character aufstehe und dann erst der Opener samt Musik-Intro läuft - Leute, dann garantiere ich für gar nichts mehr. Tschüss, Hose. So sehr ich mich einst auf "Gollum" gefreut hatte (was war ich naiv, was?), so sehr bin ich schon jetzt von "007 First Light" gehypt. Hoffentlich läuft dieses Mal alles anders als damals.

Eric freut sich auf Nioh 3

"Nioh 3" weckt bei Eric alte "Dark Souls"-Erinnerungen und genau darauf hat er nächstes Jahr Bock! © Koei Tecmo/Team Ninja Ich muss gestehen, dass ich gar nicht so wirklich weiß, welche Spiele bereits für 2026 angekündigt wurden. Einen Titel konnte ich allerdings schon vorab antesten und der hat schon ordentlich Vorfreude in mir ausgelöst: Nioh 3. Ich bin kein großer Souls-Gamer, trotzdem habe ich so einige wunderbare Erinnerungen an "Dark Souls", das ich damals zusammen mit meinem Mitbewohner gezockt hab. Ein-, zweimal pro Woche haben wir uns abends zusammengesetzt und uns in die Spielwelt Lordran gewagt. Ist einer von uns gestorben, war der andere dran. Wie man damals eben zusammen gedaddelt hat. "Nioh 3" hat einige dieser Erinnerungen neu erweckt und mir gleichzeitig gezeigt, wie cool sich das Souls-Like-Gameplay inzwischen weiterentwickelt hat. Die Kämpfe sind nach wie vor bockschwer. Gleichzeitig setzt der neueste Titel von Team Ninja inzwischen auf weit größere Bewegungsfreiheit - und ich mag schlichtweg auch Japan als Setting. Ob mich "Nioh 3" lange bei der Laune halten kann oder ich es doch irgendwann frustriert weglege, muss sich noch zeigen. Bock habe ich allemal!

Annika freut sich auf Marvel's Wolverine