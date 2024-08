Die Macher von "World of Warcraft" im Interview: Diese Erweiterung wird spannend!

Köln - Seit 20 Jahren begeistert das MMO "World of Warcraft" von Blizzard Entertainment (Microsoft) Millionen Spieler weltweit. Neben einer aktiven Community prägen Mythologie und Geschichte das Spielgeschehen. TAG24 sprach vor der Veröffentlichung des zehnten Add-ons "The War Within" mit Production Director Michael Bybee sowie Game Producer George Velev auf der Gamescom in Köln und erhielt exklusive Einblicke.

TAG24: Hallo Michael, Hallo George! Könntet Ihr Euch kurz vorstellen und erzählen, wie Euer Abenteuer an der Arbeit zu World of Warcraft begann?



Michael: Ich heiße Michael Bybee und arbeite als Production Manager an "The War Within". Seit 17 Jahren bin ich bei Blizzard. 2015 gehörte ich zum Team, das die Erweiterungen "Legion" und "Battle for Azeroth" herausbrachte. Ich arbeitete unter anderem an "Shadowlands" und anschließend habe ich bei der Entwicklung von Diablo IV mitgewirkt. Im vergangenen Sommer bin ich dann zu World of Warcraft zurückgekehrt, um bei der Entwicklung von "The War Within" und der "World Soul Saga" mitzuhelfen.

George: Mein Name ist George Velev. Ich arbeite als Game Producer für World of Warcraft und habe 2015 im QA-Team angefangen. Ich war unter anderem für die Kampfbegegnungen zuständig. Ungefähr viereinhalb Jahre später bin ich dann zum World of Warcraft-Entwicklungsteam gestoßen und habe ungefähr zur Zeit von "Shadowlands" angefangen. Bei "The War Within" bin ich auch für das Kampfsystem zuständig.