Was, wenn man sich unendlich oft klonen könnte? Neuer Sci-Fi-Kracher macht's möglich

Leipzig - Was würdet Ihr tun, wenn Ihr der einzige Überlebende auf einer Raumstation wärt und nun auf einem fremden Planeten ums Überleben kämpfen müsstet? Das neue Game "The Alters" bietet eine ungewöhnliche Lösung: Ihr könntet ja einfach Klone von Euch selbst kreieren! TAG24 hat sich das Survival-Adventure mal genauer angesehen.

Tagsüber muss Jan Dolski den gefährlichen Planeten erkunden, um Ressourcen zu sammeln und einen Weg in die Freiheit zu finden. © 11 Bit Studios

Als Spieler schlüpft man in die Rolle des einsamen Astronauten Jan Dolski, der vor der nahenden Supernova flüchten und deshalb ganz dringend die gestrandete Raumstation in Bewegung setzen muss. So weit, so gut. Leider stellt sich das als unmögliche Aufgabe für eine Einzelperson heraus.

Und so kommt es ihm ganz gelegen, dass er dank der mysteriösen Organisation hinter seiner Mission ganz einfach Klone - sogenannte Alters - von sich selbst erschaffen kann.

Der Haken an der Sache: Jeder Klon besitzt andere Erinnerungen und deshalb auch komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Da gibt es beispielsweise den schrulligen Wissenschaftler, den cholerischen Techniker oder den traumatisierten Minenarbeiter. Und sie alle müssen nun also wohl oder übel zusammenarbeiten.

Dieses komplizierte WG-Leben verleiht dem auf den ersten Blick simpel wirkenden Sci-Fi-Ressourcenmanager eine unerwartet mitreißende Story-Tiefe, denn jedes Gespräch, jede Entscheidung und jeder Schritt hat Konsequenzen - teilweise sogar tödliche. So findet man sich immer wieder in dem ein oder anderen moralischen Dilemma wieder, was durch den Druck der nahenden Supernova nicht gerade für Entspannung sorgt.