Diese Geheimtipps im August sind Euch bestimmt durch die Finger gerutscht!

Leipzig - Der August neigt sich langsam dem Ende und auch in diesem Monat gab es wieder zahlreiche Spieleperlen für Gaming-Freunde zum Zocken. Welche Titel vielleicht zu Unrecht an Euch vorbeigegangen sind, erfahrt Ihr hier.

Mit "Armoured Core VI" kehren die Souls-Experten von From Software zu einem alten Fan-Liebling zurück. © From Software

Kein neues "Elden Ring", kein neues "Bloodborne". Stattdessen haben sich die Souls-Experten von From Software in letzter Zeit ausgiebig um "Armored Core VI: Fires of Rubicon" gekümmert.

Die Mech-Klopperei hat eine lange Tradition und geht aufgrund der treuen Fanbase nicht umsonst bereits in die sechste Runde.

Den Einfluss der japanischen Spielschmiede bemerkt man von der ersten Sekunde an. Düstere Grundstimmung, rasante, brachiale Kämpfe und gerade beim Aufrüsten Eures Kampfanzugs ein Hang zur Detailverliebtheit.

Und ja: Auch die Endbosse, die durchaus turmhoch sein können, wecken Erinnerungen an bestimmte Widersacher der Spielehistorie von From Software.

Auch "Armored Core" besitzt keinen einstellbaren Schwierigkeitsgrad - Ihr müsst also mit dem zurechtkommen, was die Macher für Euch vorgesehen haben.

Aber keine Angst: So schwer wie "Elden Ring" und Freunde ist es nicht. So schnetzelt Ihr Euch in den einzelnen Missionen geschwind durch grafisch nicht ganz so opulente Gegenden, die auch nicht sonderlich groß ausfallen. Das macht trotzdem großen Spaß, gerade weil die Kämpfe so ballern.

Trotzdem ist sicherlich niemand böse drum, wenn From Software jetzt wieder das macht, was wirklich alle wollen!

Facts: