Ein neues DOOM und mehr Elden Ring: Diese Spiele versüßen uns den Mai

In "DOOM: The Dark Ages" erleben wir einen deutlich "klassischeren" Doom Slayer samt Schild und ritterlicher Rüstung. Jede Menge Geballer gibt es trotzdem! © Bethesda/id Software

Endlich wieder "DOOM"! Nachdem bereits der Reboot und auch "DOOM Eternal" wie ein Hell Knight eingeschlagen sind, schickt uns id Software mit "The Dark Ages" diesmal ins tiefste Mittelalter und lässt uns die Anfänge des Doom Slayers erleben? Was, Anfänge? Ja, Ihr habt richtig gehört: "DOOM" hat inzwischen eine Story.

Ersten Eindrücken nach zu urteilen, soll die im neuesten Teil der Ballerorgie tatsächlich auch mehr Raum einnehmen, als noch in seinen Vorgängern. Zusätzlich zum geschickten Dämonenmeucheln wollen uns die Entwickler eine bombastische Kampagne à la "Halo" oder "Red Faction" bieten. So sollen wir erstmals sogar einen Drachen oder auch einen Riesen-Mech in einigen Levels steuern können.

Auf den ersten Blick wirken die Passagen jedoch recht gescriptet. Ob sie den Flow damit rausnehmen oder sich genauso gut einfügen wie beispielsweise in "Titan Fall 2", muss sich zunächst noch zeigen.

Dass uns id Software hier mal wieder mit einer recht klassischen Shooter-Kampagne zu versorgen scheint, macht aber definitiv schon mal Bock und die Hoffnungen sind zumindest bei uns schon mal recht groß, dass die am Ende auch was kann. Endlich wieder "DOOM", Baby!

Facts: