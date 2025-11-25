Entwickler verraten: So haben sie "Nioh 3" zum bisher zugänglichsten Teil der Reihe gemacht

Paris/Leipzig - Mit "Nioh 3" durchläuft die Souls-Like-Reihe aus Japan einen Riesen-Schritt in ihrer Entwicklung. Statt schlauchiger, geradliniger Levels können Spieler nun weitläufige Umgebungen samt alternativer Routen und Nebenmissionen erkunden. Bei einem Preview-Event in Paris hat TAG24 mit den Entwicklern über die Inspiration für die sogenannten "Open Fields" gesprochen - und wie diese "Nioh 3" zum bisher zugänglichsten Teil der Reihe machen.

Am 6. Februar ist es endlich so weit und wir können uns in ein neues "Nioh" stürzen! Der dritte Teil der Reihe bietet dabei so manche weitreichende Neuerung. © Koei Tecmo/Team Ninja

Die Idee zum Wandel entstand zunächst aus dem eigenen Anspruch, wie "Nioh 3"-General Producer und Chef von Team Ninja, Fumihiko Yasuda, verriet: "Als wir von 'Nioh 1' zu 'Nioh 2' übergegangen sind, haben wir uns auf die Action konzentriert. Als wir dann mit Teil 3 angefangen haben, war so viel Zeit zum Vorgänger vergangen, dass wir dachten, es braucht etwas mehr. Dadurch entstand schließlich die Idee der Open Fields."

Mit dem Begriff der "Open Fields" beschreiben die Entwickler den Levelaufbau in ihrem neuesten Souls-Like. Statt schlauchiger Levels, in denen es nur wenige Möglichkeiten gibt, vom eigentlichen Pfad abzuweichen, soll "Nioh 3" deutlich weitläufigere Areale vollgepackt mit Nebenmissionen, alternativen Bossen und Geheimnissen bieten.

Das Gameplay erinnert durch diese Offenheit und die viel größere Dimension der Levels immer wieder auf angenehme Art an den Urvater des Genres, "Dark Souls". "Nioh 3"-Producer Kohei Shibata zufolge kam die Inspiration dazu jedoch nicht von dem "From Software"-Titel, sondern von einer hauseigenen Marke.

"Als wir mit der Entwicklung von 'Nioh 3' begonnen haben, waren wir gleichzeitig auch mit 'Rise of the Ronin' beschäftigt, das eine offene Welt bietet", erinnerte er sich. "'Nioh' ist deutlich mehr auf den Kampf fokussiert, dennoch haben wir einiges an Inspiration von 'Rise' genommen. Das führte wiederum zu der Frage, wie wir eine offenere Umgebung anbieten können, ohne die Dichte an Kämpfen negativ zu beeinflussen. So kamen wir schließlich auf die Idee der Open Fields."