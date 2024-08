Gamescom Tag 1: Die Highlights der TAG24-Redaktion

Am Mittwoch durften in Köln Pressevertreter und Influencer die Gamescom betreten. Auch die TAG24-Redaktion war vor Ort und hat die ersten Highlights gesehen.

Von Robert Lilge

Köln - Die Gamescom in Köln ist mittlerweile die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Am heutigen Donnerstag öffnet sie ihre Türen für alle Gaming-Fans. Bereits am gestrigen Mittwoch durfte TAG24 erste Eindrücke sammeln. Das waren die Highlights von Tag 1.

Am Mittwoch war die Gamescom nur für Presse-, Fachbesucher und Besitzer eine Wildcard zugänglich. © Robert Lilge/TAG24

Civilization VII

Im Jahr 1991 erschien "Sid Meier's Civilization" unter anderem für Amiga, Atari, MS-DOS und Super Nintendo. Die Reihe gilt seitdem als Urgestein und Wegbereiter der sogenannten "Globalstrategiespiele". Spieler übernehmen dabei die Rolle des Herrschers einer Zivilisation, welche sich über mehrere Zeitepochen gegen verschiedene Gefahren und andere Völker behaupten muss. Herrscher und Nationen basieren dabei auf real-historischen Personen und Kulturen. So ist es dem Spieler möglich, zum Beispiel ein von Kleopatra beherrschtes Ägypten in unsere Neuzeit zu führen. Mit dem siebten Teil wird das alte Konzept der Spielreihe grundlegend verändert. Dadurch wird Neulingen als auch Veteranen eine abwechslungsreiche Herausforderung geboten sowie der Wiederspielwert erhöht. Facts: Entwickler: Firaxis



Geplante Veröffentlichung: 11. Februar 2025



Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch



Empire of the Ants

Schon im Vorfeld der Gamescom sorgte ein fotorealistischer Trailer über Ameisen für Aufregung. In "Empire of the Ants" schlüpft der Spieler in die Rolle der Ameise Nummer 103.683 (Nur die Ameisen-Königin hat einen Namen) und muss Aufgaben erledigen, die für das Wohl des eigenen Insekten-Stammes sorgen. Das Game ist dem Genre Echtzeit-Strategie untergeordnet. So kommt es unter anderem vor, gegen feindliche Ameisen-Völker verschiedene Truppen zu koordinieren und den Gegner zu besiegen. Nur so kann der Erhalt und die Vergrößerung des eigenen Volkes garantiert werden. Je nachdem welche Mission man wählt, kann der Schwierigkeitsgrad variieren. So will unter anderem auch eine Weinbergschnecke unbeschadet von A nach B kriechen. Natürlich beschützt durch ihre tausenden sechsbeinigen Freunde. Facts: Entwickler: Tower Five, Microids



Geplante Veröffentlichung: 7. November 2024



Plattformen: PC, PS5, Xbox Series

Biped 2

Das familienfreundliche Spiel "Biped", welches über 5 Millionen Mal verkauft wurde, geht in die zweite Runde. In dem niedlichen Adventure-Spiel müssen allein oder zu viert mit kleinen Robotern Puzzle gelöst und Hindernisse überwunden werden. Diese steuert man mit den zwei Sticks an einem Controller oder am PC mit beiden Maustasten. Jeweils eine von ihnen kontrolliert das linke und das rechte Bein. Der Entwickler verrät, dass für ihn das ideale Szenario eine Familie auf der Couch ist. Die im Spiel gesammelten Münzen können in Gegenstände eingetauscht werden, um seinen Roboter individuell zu gestalten. "Biped 2" ist direkt nach Release mit Crossplay verfügbar, sodass Gamer online über verschiedene Konsolensysteme miteinander zocken können. Einzelspieler können sich in 16 bezaubernden und doch herausfordernden Leveln austoben. Besitzer eines "Steam Decks" können sich zudem freuen, da "Biped 2" für den Handheld kompatibel gemacht wird. Facts: Entwickler: NEXT Studios, META Publishing



Geplante Veröffentlichung: 2. Quartal 2025



Plattformen: PC, PS5, Xbox Series, Switch

In Biped 2 müssen Roboter knifflige Puzzles lösen. Der Spieler steuert dabei ihre Beine. © NEXT Studios, META Publishing

Tausende namhafte Hersteller zeigen in dieser Woche wieder ihre Spiele für die kommenden Monate. © Robert Lilge/TAG24

Dune: Awakening

Frank Herberts Buchepos "Der Wüstenplanet" findet nicht nur als Film, sondern bald auch als Videospiel auf heimischen Rechnern statt. Der Planet Arrakis ist Mittelpunkt der Geschichte. Denn nur hier existiert die psychoaktive Substanz "Spice", die im Dune-Universum eine wertvolle Ressource darstellt und deren Schürfrechte von mehreren Fraktionen hart umkämpft wird. Auf genau diesem Planeten strandet unser eigens erstellter Charakter und muss fortan nicht nur gegen andere Menschen, sondern auch gegen die tödliche Umwelt bestehen. Der Bau von eigenen Unterkünften zum Schutz vor der Sonne und vor allem der stetige Zugang zu Wasser sind essenzielle Bestandteile des Survival-Games. Fans des Franchises aber auch Survival-Enthusiasten kommen nicht um das Game herum. Facts: Entwickler: Funcom



Geplante Veröffentlichung: 2025



Plattformen: PC, PS5, Xbox Series, Xbox One